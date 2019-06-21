Специалист Группы «Эталон» вошел в десятку лучших сварщиков Санкт-Петербурга

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

20 июня 2019 года во Дворце Труда состоялось подведение итогов регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в номинации «Лучший сварщик-2019». Специалист АО «ЛенСпецСМУ-Реконструкция» (входит в Группу «Эталон») Олег Шведенко, электрогазосварщик 5 разряда, вошел в десятку лучших сварщиков в Санкт-Петербурге.

Сам конкурс проходил 19 июня 2019 года в Невском колледже им. А. Г. Неболсина. Участники должны были выполнить конкурсное задание, особое внимание комиссия уделила технике безопасности в процессе сварочных работ. Работу участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли представители некоммерческого партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки».

Олег Александрович начал свою трудовую деятельность в Компании в 1999 году. За время работы неоднократно был награжден почетными грамотами Группы «Эталон» и профессионального сообщества.

Конкурс профессионального мастерства «Лучший сварщик» проводится Национальным объединением строителей, Профсоюзом строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области во взаимодействии с соответствующими объединениями работодателей и при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Основной целью конкурса является повышение престижа высококвалифицированного труда сварщиков, пропаганда их достижений и передового опыта. Победители петербургского соревнования сварщиков становятся лауреатами в номинации «Сто лучших рабочих строительного комплекса России» регионального этапа Национального конкурса «Строймастер» и выдвигаются на всероссийский этап.

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