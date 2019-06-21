С семейного праздника в больницу. На трассе М-10 микроавтобус уронил столб на стоящую легковушку, 8 пострадавших

Шестеро взрослых и двое детей были госпитализированы с площадки для отдыха на автодороге М-10 «Россия» (Москва – Санкт-Петербург) в Тверской области утром 21 июня. Причиной ДТП, как предполагается, стала усталость водителя, который вёз родственников в Петербург.

Как сообщает областное УГИБДД на своей странице «ВКонтакте», по предварительной версии, около 4 часов на 164-м километре трассы водитель микроавтобуса «Шевроле» допустил съезд с дороги и врезался в мачту электроосвещения. Мачта рухнула на «Фольксваген», стоящий в специально оборудованном для отдыха месте.

Все пострадавшие – из «Шевроле»: водитель и его пассажиры. Одного из несовершеннолетних, 10-месячного ребёнка, везли без детского удерживающего устройства, на руках. В «Фольксвагене» никто не пострадал.

Реклама





Компания в «Шевроле» возвращалась домой с семейного праздника – из Москвы в Петербург. Со слов водителя, ночью они отдыхали около часа, затем продолжили движение. Предположительно водитель, находясь в утомлённом состоянии, задремал за рулём.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сон за рулём стал причиной ещё одной серьёзной аварии на подъезде к Петербургу сегодня утром. На Киевском шоссе «Лифан» врезался в грузовик дорожников, получили травмы два человека.