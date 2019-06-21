Звездные выборы. Как выстоять очередь в кандидаты

Корреспондент «Фонтанки» провёл два часа в очереди вместе со спортсменами, желающими стать кандидатами в петербургские муниципальные депутаты.

Выборы в муниципалитет «Звездное» объявили 9 июня, и, как и в десятках других муниципалитетов в Петербурге, сделали это тихо. Спустя почти две недели корреспондент «Фонтанки» стала свидетелем так называемой искусственной очереди из анонимных любителей котлет и единоборств.

Избирательная комиссия, муниципальный совет и местная администрация муниципалитета «Звездное» находятся по одному адресу в невзрачном административном здании под номером 13, во дворах улицы Алтайской. Муниципальные выборы там объявили 9 июня, но активисты и журналисты узнали об этом 18 июня от депутата Бориса Вишневского, который заезжал в муниципалитет и обнаружил газету с публикацией сообщения о старте кампании. Буквально за несколько дней до этого в поисках муниципального вестника пороги библиотеки и муниципалитета обивали активисты, в итоге ничего кроме заверения в том, что выборы не назначили, они не получили. На всякий случай чиновника – замглавы местной администрации Бориса Харитова – они сняли на видео. «Закон не нарушен, выборы не объявлены», – рассуждал он, беседуя с желающими принять участие в выборах.

Спустя два дня он сокрушается: «Они поступили не по-мужски. Разве можно снимать исподтишка?» И одновременно рассуждает: «Комиссия нормально работает, на третий день уже приходили люди сдавать документы».

Удивительно, но ФИО замглавы администрации «Звездного» совпадает с данными человека, некогда бывшего членом мурманского избиркома. В 2014 году, когда его исключали из состава комиссии, мурманские СМИ писали про него так: «В состав облизбиркома господин Харитонов был включен в 2011-м году постановлением тогдашнего губернатора Дмитриенко из питерского землячества. Особенно его невзлюбили справедливороссы после проблем с регистрацией списков кандидатов в горсовет Мончегорска».

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Интересующиеся петербургской политикой заметят и ещё одно совпадение: география деятельности Харитонова удивительным образом совпадает с интересами ныне лидера фракции «Единой России» в парламенте Александра Тетердинко. Он и выходец из муниципалитета «Звездное», и в Мурманске успел поработать на выборах.

Меж тем, замглавы продолжает рассуждать: «Не имею отношения к выборам – вообще за опеку отвечаю. Вот высказал своё отношение к вопросу, а меня уже по телевизору показывают. Избирательная комиссия работает, а вы им мешаете, председатель, между прочим, сейчас в банке счета открывает, кампания много стоит, миллионы».

Корреспондента «Фонтанки» он удостоил вниманием после попытки зайти в кабинет, где вёлся приём документов от кандидатов. Вокруг Харитонова тесным кружком сидели крепкие молодые люди. «Живая очередь», – рявкнул один из них, как только корреспондент потянулся к дверной ручке. При следующем движении парень почти всем телом бросается на дверь. Уверения, что корреспондент не будет надолго отвлекать комиссию, а лишь спросит, почему так долго ведётся приём документов и что, например, в этом кабинете делает посторонний человек, не срабатывают. Да и когда дверь открывается, член ИКМО Елена Самойленко не торопится отвечать на вопросы, просит уйти, не мешать, не снимать, а одного из парней зовёт в кабинет.

Как говорит Кирилл Аракелов, пытающийся стать самовыдвиженцем на выборах, очередь из молодых людей крепкого телосложения здесь с самого утра. «Они пьют воду из одной бутылки, явно знакомы, у них есть координатор», – удивляется он. Кирилл – местный житель и предприниматель, руководит небольшим предприятием по пошиву одежды. В «Звездном» живет давно, соглашается, что он, скорее, нейтральных политических взглядов. «Да муниципальная власть – это не про политику, а про хозяйство, про скамейки и цветочки. Я здесь живу и хочу влиять на то, как выглядит округ».

Но, по словам Кирилла, за 6 часов в очереди местные власти его настроили против себя: «Целый день в муниципалитет ходят бабушки, получают матрасы, уходя, благодарят и обещают: «мы за вас проголосуем». А мы здесь сидим в очереди с этими спортсменами».

Вместе с ним в очереди сидит Юлия Тофан, она из «Справедливой России» и ей нужно отдать документ о проведении партийной конференции по выдвижению кандидатов. В прошлый раз на уведомлении ошибочно поставили печать не избирательной комиссии, а муниципального совета. Юлии парни намекнули, что будут применять силу, если она попробует пройти без очереди. «При том, что они сидят вообще без каких-либо документов в руках».

Попытка выяснить у молодых людей, почему они такие агрессивные и что заставило их идти в депутаты, бесполезны. Корреспонденту «Фонтанки» на просьбу представиться один из них говорит: «Я Рамзан Кадырович. И че ты лыбишься?» Другой на вопрос, что он тут делает, отвечает: «Мимо проходил, зашёл в туалет». Попытки объяснить, что на выборы принято идти с открытым забралом, не срабатывают. Маловероятно, что молодые люди в принципе собираются дойти до этапа общения с избирателями, а тем более – оказаться в избирательном бюллетене.

Между собой парни общаются на кулинарные темы: один из них недавно купил бургер, котлета в котором оказалась просроченной. Товарищам он подробно описал эту историю и последствия, те ему предложили пожаловаться в Роспотребнадзор. «А че? Денег дадут?» – воодушевился он.

Из кабинета выходит очередной «кандидат». За подачей документов он провёл 35 минут. За ним заходит следующий. Парней в очереди ещё пятеро, понятно, что в оставшиеся два часа работы ИКМО внимания комиссии хватит только на них. Подавший документы выходит на улицу и со словами «с вами я разговаривать не буду» садится в машину, на заднем стекле которой налеплена наклейка «О, спорт! Клуб единоборств».

После звонка корреспондента в Горизбирком исчезнувшая глава избирательной комиссии Вера Сергеева перезванивает сама. «Это долгий процесс подачи документов. Это не 2-3 минуты. Заявление заполнить, некоторые не заверяют копии своих документов, надо заверить», – говорит она. После того, как корреспондент уточняет, что заявление нужно заполнить дома, а не в избирательной комиссии, поправляется: конечно, дома, но все равно ведь документов целый пакет, за 10 минут не управиться. В телефонном разговоре обещает, что примет всех сегодня, комиссия будет работать до последнего.

Спустя час, к моменту официального закрытия комиссии, спортсмены одновременно встают и уходят. Заместительница Сергеевой выходит из кабинета, оглядывает коридор и тоже уходит. Оставшимся сидеть справедливороссам сотрудники местной администрации намекают: пора бы и честь знать, администрация закрывается.

Сергеева в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» уверяет: не было там никого, ушли куда-то и представители «эсеров», и самовыдвиженец, пусть теперь в понедельник приходят, примем без очереди. На предложение договориться об этом с ними лично, ставит точку в разговоре: «Ну что вы, это же кандидаты, а я глава избирательной комиссии. Нет, я с ними стараюсь не общаться».

В пятницу вечером комиссия «Звездного» ушла отдыхать на выходные, парни на тренировку, а кандидаты писать жалобы. Для подачи документов, сбора подписей и регистрации кандидатов осталось всего 5 дней.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"