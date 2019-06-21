Юный велосипедист попал под машину, переезжая дорогу на перекрестке Долгоозерной и Комендантского

В Приморском районе Петербурга произошло уже второе за пару дней ДТП с велосипедистом на «зебре». В этот раз обошлось больницей. А во Фрунзенском районе под колесами автомобиля серьезно пострадал пешеход.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:10 на пересечении проспекта Славы с Софийской улицей 26-летний водитель автомобиля Ford C-Max сбил 40-летнюю женщину-пешехода. ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Накануне днем похожее ДТП произошло на Большом проспекте В.О. На регулируемом переходе водитель «Шевроле» сбил 79-летнюю женщину.

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Второе ДТП произошло днем – около 15:30. По данным ГИБДД, на перекрестке Долгоозерной улицы и Комендантского проспекта 38-летняя женщина на автомобиле Ford Focus в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбила подростка: мальчик 2007 года рождения переезжал «зебру» на велосипеде.

Ребенок получил травмы средней степени тяжести. «Мальчишка сидит плачет, что-то болит, но не может объяснить», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Татьяна.

«На фото машина моей бригады скорой помощи. Приехали первыми, мальчик в сознании, гематома на голове и на ноге. Разговаривает, всё помнит. Передали бригаде детской скорой», – добавляет участник группы Алексей.

Накануне днем в Приморском районе под машину угодил взрослый велосипедист. Он пытался переехать проспект Испытателей по регулируемому пешеходному переходу. Травмы мужчины оказались смертельными.