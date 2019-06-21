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21.06.2019 17:50
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Петербург выбрал лучшего сварщика года

Награждение победителей федерального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» в номинации «Лучший сварщик - 2019» состоялось 20 июня в Петербурге.

Петербург выбрал лучшего сварщика года

Фото: Петербургский Строительный Центр

Пятый по счету конкурс сварщиков прошел в Северной столице благодаря совместным усилиям Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), СРО А «Объединение строителей СПб», профсоюза, Петербургского строительного центра и при активной поддержке Правительства Санкт-Петербурга. Торжественную церемонию награждения победителей открыл координатор НОСТРОЙ по СПб Александр Вахмистров. «Национальный конкурс профмастерства включает в себя соревнования по многим строительным специальностям – есть состязания для штукатуров, каменщиков, монтажников конструкций и других. Считаю, что популяризация строительных профессий – это очень важно. И особенно важно привлекать к участию в подобных конкурсах молодежь», – подчеркнул координатор НОСТРОЙ по СПб в своем выступлении.

Фото: Петербургский Строительный Центр
Фото: Петербургский Строительный Центр

Александр Вахмистров также рассказал, что конкурсантам пришлось выполнять очень сложное задание – даже опытные мастера не сразу смогли разобраться в нем, а у членов жюри задание вызвало длительные и эмоциональные дискуссии. Тем не менее, с заданием справились все участники, в том числе и самый молодой – студент «Невского колледжа им. А.Г. Неболсина» Дмитрий Никитин, которому на церемонии вручили благодарность за отличные успехи в освоении профессии сварщика.

Всего в конкурсе приняли участие 11 рабочих-сварщиков от нескольких крупных предприятий: «Северная компания», «Водоканал СПб», «Пилон», «Теплосеть СПб», Группа ЦДС, «Лентехстрой» (входит в РСТИ), «Группа ЛСР», «Газпром газораспределение» и Группа «Эталон».

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В состав жюри вошли представители Национального Агентства Контроля Сварки. Руководитель Северо-Западного аттестационного центра «Национальное Агентство Контроля Сварки» Алексей Левченко на церемонии отметил, что развитию профессионального образования уделяют большое значение на федеральном уровне. Строителям необходимо постоянно повышать свою квалификацию. «Агентство много делает для того, чтобы сварщики могли познакомиться с требованиями законодательства к профессиональным стандартам, новыми технологиями сварки. Сварщики нужны везде: в строительстве, в нефтяной и газовой промышленности, в судостроении. Если сварка будет сделана качественно, то и конструкции смогут эксплуатироваться вечно», – утверждает Алексей Левченко.

Фото: Петербургский Строительный Центр
Фото: Петербургский Строительный Центр

После вручения всем участникам памятных дипломов были объявлены имена победителей конкурса. В номинации «Лучший сварщик – 2019» 3-е место занял электрогазосварщик 6 разряда «Водоканала Санкт-Петербурга» Виталий Гордиенко, 2-е место занял электрогазосварщик «Северной Компании» Антон Арисов. 

Победителем конкурса стал электрогазосварщик 5 разряда «Лентехстрой» (Группы компаний «РосСтройИнвест») Михаил Левченков. Теперь он будет представлять Санкт-Петербург во всероссийском этапе Национального конкурса «СТРОЙМАСТЕР» в номинации «Лучший сварщик -2019» в Москве в августе этого года накануне Дня строителя.

Напомним, что конкурс российских строителей «Строймастер» создан по инициативе Ассоциации «Национальное объединение строителей» с целью повышения престижа рабочих профессий и мотивировки специалистов отрасли быть лучшими и постоянно повышать свою квалификацию. Всероссийский масштаб конкурс приобрел в 2010 году. Однако зародился «Строймастер» именно в Санкт-Петербурге, когда в 2008 году в строительной отрасли города стало активно развиваться конкурсное движение, появился целый ряд очных профессиональных состязаний. Позже очные соревнования профессионалов были включены в систему Национального конкурса российских строителей «Строймастер» и их победители получили возможность выдвигаться номинантами на всероссийский этап конкурса.

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