Гроза в Петербурге отменяется. Выходные пройдут почти без дождя

Предупреждение синоптиков и МЧС о ливнях и грозах в Петербурге оказалось излишним. Атмосферный фронт приближался с запада, но обошел город стороной.

Чистое небо над Петербургом к вечеру 21 июня фиксируют не только наблюдения корреспондентов из окна редакции, но и карта прогнозов на ближайшие два часа от Гидрометцентра. Как минимум до семи часов к Петербургу не приблизится ни одна тучка, ближайшие дождевые точки – окрестности Луги и Волхова.

Как сообщает Северо-Западный Гидрометцентр, кратковременный дождь ожидается в Петербурге в ночь на 22 июня, и то местами. Температура воздуха завтра днем упадет до +23 градусов, атмосферное давление повышается. В воскресенье, 23 июня, осадков вообще не предвидится, голубизну неба разбавят небольшие облака, до понедельника включительно столбик термометра днем не упадет ниже двадцати градусов.