Движение на ЗСД открыли полностью. «Газель» с газовыми баллонами потушена

Все четыре полосы в южном направлении Западного скоростного диаметра открыты после тушения автомобиля с газовыми баллонами. Самое плотное движение наблюдается на участке от Екатерингофки до Благодатной.

Об открытии движения в шестом часу вечера 21 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы».

«На южном участке по направлению к Благодатной улице сняты все ограничения, для автомобилистов открыты четыре полосы», – уточнили в компании.

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Полностью движение перекрыли в 15.40, для доступа пожарных к горящей «Газели». Она перевозила баллоны для заправки, но спасатели об отсутствии газа не знали и приближались к машине осторожно – по-пластунски.