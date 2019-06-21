МИД советует россиянам проявлять бдительность в Грузии

Бдительность посоветовал проявлять россиянам, находящимся в Грузии, МИД РФ. В протестующем Тбилиси чиновники предлагают избегать «мест массового скопления людей».

«В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей», – говорится в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

При этом дипломаты не предлагают воздержаться от поездок в эту страну, хотя так делали несколько раз за последнее десятилетие.

Прокомментировала происходящее в соседней стране и официальный представитель министерства Мария Захарова.

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«Я часто спрашиваю моих знакомых и друзей, живущих в Грузии и связанных с ней кровными узами: насколько безопасно россиянам ездить на грузинские курорты? Ответ всегда один: 100% безопасно, – пишет она в Facebook. – Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведённая провокаторами толпа не ринется крушить отели? Кто? Кто сейчас в Грузии это может гарантировать? И МИД России завален вопросами СМИ: каковы рекомендации по посещению россиянами Грузии?»

Напомним, сегодня вечером радикалы вновь обещают выйти на улицы Тбилиси. При этом власть пошла на уступки: покинул свое кресло спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе.

Ранее стало известно общее количество пострадавших во вчерашних беспорядках: 240 человек, включая 80 полицейских.