МИД советует россиянам проявлять бдительность в Грузии
Бдительность посоветовал проявлять россиянам, находящимся в Грузии, МИД РФ. В протестующем Тбилиси чиновники предлагают избегать «мест массового скопления людей».
«В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей», – говорится в Twitter ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
При этом дипломаты не предлагают воздержаться от поездок в эту страну, хотя так делали несколько раз за последнее десятилетие.
Прокомментировала происходящее в соседней стране и официальный представитель министерства Мария Захарова.
«Я часто спрашиваю моих знакомых и друзей, живущих в Грузии и связанных с ней кровными узами: насколько безопасно россиянам ездить на грузинские курорты? Ответ всегда один: 100% безопасно, – пишет она в Facebook. – Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведённая провокаторами толпа не ринется крушить отели? Кто? Кто сейчас в Грузии это может гарантировать? И МИД России завален вопросами СМИ: каковы рекомендации по посещению россиянами Грузии?»
Напомним, сегодня вечером радикалы вновь обещают выйти на улицы Тбилиси. При этом власть пошла на уступки: покинул свое кресло спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе.
Ранее стало известно общее количество пострадавших во вчерашних беспорядках: 240 человек, включая 80 полицейских.
Справка:
Накануне в Тбилиси прошли массовые волнения, радикалами был захвачен парламент страны, в результате столкновений демонстрантов и полицейских есть большое количество раненых, счет им перевалил за 150 человек. Поводом для бурного выражения недовольства стали события 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым.
Он открыл сессию, сидя в кресле главы парламента. При этом, как подчеркнул депутат, на место спикера его посадила грузинская сторона – «согласно протоколу подобных мероприятий». Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», которые покинули заседание. Затем здание парламента захватили радикалы.
Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария. Затем на площади перед парламентом начался антиправительственный митинг, который разогнали полицейские.