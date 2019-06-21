«Пассажиры в крови, запчасти по всей дороге». На место ДТП на КАД сел вертолёт

Плотную пробку на КАД днём 21 июня собирает авария на внешнем кольце перед съездом на Шафировский проспект.

Как сообщают читатели «Фонтанки», столкнулись около пяти автомобилей, есть пострадавшие. На место прибыли четыре кареты Скорой помощи, пожарные и медицинский вертолёт, пишет читатель Александр.

«Тоже там сейчас проезжали, пассажиры все в крови, запчасти по всей дороге разбросаны были», – рассказывает Карина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Подробности выясняются.