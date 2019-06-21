Несколько авиакомпаний прекратили полеты над Ормузским проливом

Самолеты малайзийской авикомпании Malaysia Airlines и сингапурской Singapore Airlines перенаправляют полеты с коридоров над Ормузским проливом на другие.

Представитель Singapore Airlines заявил, что некоторые ее рейсы будут направлены по "незначительно более продолжительному маршруту", чтобы избежать полетов, сообщает 21 июня "Интерфакс" со ссылкой на Associated press.

По его словам, безопасность пассажиров является главным приоритетом и компания постоянно анализирует области, над которыми летают ее самолеты.

В свою очередь Malaysia Airlines сообщила, что перенаправила авиарейсы и из Лондона, Джидды, Медины, поскольку "безопасность имеет важнейшее значение".

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Ранее британская British Airways, австралийская Qantas и нидерландская KLM также сообщали об изменении полетных трасс.

Накануне стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.