Для тушения автомобиля с газовыми баллонами полностью перекрывали ЗСД. Намертво встал выезд из города

При возгорании «Газели» с газовыми баллонами на Западном скоростном диаметре никто не пострадал. Для доступа пожарных было полностью перекрыто движение по магистрали, сейчас открыты полторы полосы.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Магистраль Северной столицы», автомобильное движение закрыли около 15.40 на южном участке ЗСД от развязки с Екатерингофкой в сторону Благодатной улицы.

«В 16 часов 20 минут движение пустили по полутора полосам, пожарные продолжают работу», – уточнили в «Магистрали Северной столицы».

Из-за пожара в мертвую пробку встали автомобилисты, едущие в южном направлении. По данным навигатора «Яндекса», машины растянулись на шесть километров, в некоторых местах скорость движения составляет ноль километров в час. В МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что пламя потушили в 16:16, пожарные продолжают охлаждать баллоны. По предварительной информации, сначала загорелась кабина, с которой огонь перекинулся на кузов. Водителя в салоне не было. В ведомстве заверяют, что баллоны не взорвались.

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По информации «Фонтанки», водитель «Газели» вез баллоны на заправку.