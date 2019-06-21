Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+26°C
/ Завтра: +22
$ 63.13р
71.35р
19:18 21.06.2019
Расширенный поиск

Итоги недели с Андреем Константиновым
21.06.2019 17:20
Печать

Итоги недели с Андреем Константиновым: Прямая линия с Владимиром Путиным. Протесты в Грузии. Сбитый "Боинг" МН17.

Прямая линия-2019 – непростые вопросы Путину. Попытка штурма парламента в Тбилиси. Следствие назвало имена подозреваемых в крушении MH17 

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.

 

Реклама


Подписаться на подкаст Андрея Константинова в iTunes

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор