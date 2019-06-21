Итоги недели с Андреем Константиновым
Итоги недели с Андреем Константиновым: Прямая линия с Владимиром Путиным. Протесты в Грузии. Сбитый "Боинг" МН17.
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Прямая линия-2019 – непростые вопросы Путину. Попытка штурма парламента в Тбилиси. Следствие назвало имена подозреваемых в крушении MH17
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.
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