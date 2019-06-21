«Петербургская Недвижимость» расширяет возможности интернет-магазина квартир

предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Личный кабинет на сайте компании уже сейчас позволяет самостоятельно пройти часть этапов покупки жилья. В ближайшее время появится новая функция: возвращение залога за квартиру на банковскую карту.

Интернет-магазин на сайте spbrealty.ru – сервис, который позволяет самостоятельно выбрать и забронировать квартиру онлайн в любое время и из любой точки мира. Пользователи могут просматривать планировки, представленные в продаже в домах Setl Group, отслеживать цены, добавлять понравившиеся варианты в корзину, сравнивать их и обсуждать в чате со своим менеджером. Выбранную квартиру можно забронировать самостоятельно всего за полчаса, оплатив залог банковской картой. После подтверждения бронирования и проверки данных клиенты приезжают в офис уже на подписание договора. Для того, чтобы получить доступ ко всем возможностям, достаточно просто зарегистрироваться на сайте spbrealty.ru

Личный кабинет «Петербургской Недвижимости» пользуется популярностью: только в мае им воспользовались 17 тысяч человек. Скоро у пользователей появится еще больше возможностей, которые упростят процесс покупки квартиры. Например, покупатели смогут возвращать залог на банковскую карту вне зависимости от того, как они его оплачивали: наличными в кассе, через терминал или удобным способом – с помощью личного кабинета.

Покупатели, которые бронируют квартиру онлайн, автоматически становятся участниками «Клуба привилегий» «Петербургской Недвижимости» и получают специальные предложения. Среди них — скидки на встречную покупку при переуступке, помощь при оформлении документов для получения налогового вычета, регистрации права собственности и другие условия.

«Петербургская Недвижимость» – эксклюзивный продавец проектов Setl Group. Компания предлагает жилье от 40 застройщиков: это широкий выбор недвижимости в Петербурге и Ленинградской области.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»