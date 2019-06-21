Вице-губернатор Николай Линченко посетил новые социальные объекты в ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о визите вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко на площадки шестого детского сада и третьей школы в жилом комплексе «Северная долина». Открытие новых социальных объектов планируется в сентябре.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко в рамках рабочего выездного совещания оценил готовность новых социальных объектов, которые «Главстрой Санкт-Петербург» возводит в 19 квартале ЖК «Северная долина». Шестой детский сад на 220 воспитанников уже введен в эксплуатацию, строительство третьей общеобразовательной школы на 825 учеников находится в завершающей стадии.

В настоящий момент застройщик передает детский сад Администрации Выборгского района, дошкольное учреждение готовится к открытию 1 сентября. Все строительные работы выполнены в соответствии с проектом. В новом детском саду предусмотрены медицинский кабинет, кухня-столовая, залы для гимнастических и музыкальных занятий, помещения для организации специальных кружков, учебы и развития, спортивные и игровые площадки, а также бассейн.

Общеобразовательная школа находится в высокой степени строительной готовности. Здесь разместятся учебные классы, столовая, медицинский кабинет, библиотека, актовый и спортивные залы, два бассейна и другие помещения. На объекте завершаются отделочные работы, монтаж лифтового оборудования, внутренних и наружных инженерных сетей. Ввод учебного заведения в эксплуатацию ожидается в июле, открытие школы запланировано на сентябрь.

Сегодня на территории ЖК «Северная долина» уже построены шесть детских садов на 1 260 мест и две общеобразовательные школы на 1 950 учеников. Планируется, что к моменту завершения проекта в «Северной долине» будут функционировать 12 детских садов и 10 школ, подстанция скорой помощи на восемь машин, детская и взрослая поликлиники, пожарная часть, отделения полиции и связи. Комплексное развитие социальной инфраструктуры жилого комплекса ведется в соответствии с «дорожной картой», утвержденной администрацией города.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.