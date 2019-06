Полиция, пожарные и ветеринары спасали белку в Германии. Зверек не пролез через крышку люка

Целую спасательную операцию организовали в городе Дортмунде на западе Германии: пожарные, полиция и медики объединили усилия, чтобы вызволить из ловушки белку. Животное не смогло пролезть через отверстие в крышке люка.

Squirrel in peril: this German rodent was found with its head stuck in a manhole cover, and it took both firefighters and veterinarians to get it free https://t.co/0Udl0xDOLN

