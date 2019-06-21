Полиция, пожарные и ветеринары спасали белку в Германии. Зверек не пролез через крышку люка

Целую спасательную операцию организовали в городе Дортмунде на западе Германии: пожарные, полиция и медики объединили усилия, чтобы вызволить из ловушки белку. Животное не смогло пролезть через отверстие в крышке люка.

Squirrel in peril: this German rodent was found with its head stuck in a manhole cover, and it took both firefighters and veterinarians to get it free https://t.co/0Udl0xDOLN — AP Europe (@AP_Europe) June 21, 2019

Как сообщает 21 июня AP, накануне утром в пожарную часть города, который находится в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, сообщили о белке, которая застряла в крышке канализационного люка. Первые попытки освободить животное не увенчались успехом, поэтому крышку люка сняли и отвезли в ближайшую ветеринарную клинику. Пока полиция стерегла открытую канализацию, ветеринары «колдовали» над рыжей ушастой гостьей. Ее успокоили при помощи лекарств, а потом освободили. У белки расцарапана шея — как только раны залечат, грызуна снова выпустят в дикую природу.

В феврале СМИ рассказывали, как в другом немецком городе, Бенсхайме, вызволяли крысу. Набравшее за зиму вес животное тоже не пролезло через небольшое отверстие в крышке люка.