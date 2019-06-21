Выпускной нахимовцев перекрыл Петровскую и Петроградскую набережные до вечера. Фонтанку и Витебский ограничили работы

На Петроградской стороне Петербурга в пятницу, 21 июня, и в воскресенье, 23 июня, автомобилистам придется потесниться из-за выпускного в Нахимовском училище. Кроме того, из-за различных работ вводятся ограничения движения на набережной Фонтанки и Витебском проспекте.

Как сообщает 21 июня пресс-служба КРТИ Петербурга, с 15:00 до 18:00 21 июня и с 9:00 до 13:00 23 июня из-за проведения торжественных мероприятий в честь 71-го выпуска воспитанников Нахимовского военно-морского училища закрывается движение транспорта по Петровской набережной от Мичуринской улицы до Петроградской набережной и по Петроградской набережной от Петровской до улицы Куйбышева.

Также с 21 июня по 19 августа ограничено движение по набережной реки Фонтанки у домов 53-55. СПБ ГБУ «МОСТОТРЕСТ» размещает там временное ограждение для работ по устройству водоотведения с набережной, сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга.

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А с 22 июня по 31 декабря на набережной Фонтанки закроют движение на участке от набережной реки Мойки до Замковой улицы. На набережной Мойки в это же время ограничат движение у 1-го Инженерного моста. ООО «МАТИС» разместит там временное ограждение для работ по капремонту 1-го Инженерного моста. Вдобавок для отвода транспорта будет закрыто направление движения по Замковой улице от Садовой улицы к набережной Фонтанки.

Помимо этого, с 21 по 23 июня для устройства временного въезда-выезда на территорию стройки ограничено движение по Витебскому проспекту от Дунайского проспекта до Шекснинского переулка. Работы выполняет ООО «НОВЫЙ ВЕК».