Уютная семейная квартира от ГК «КВС» с процентной ставкой по ипотеке от 6%

ГК «КВС»

Банк-партнер ГК «КВС» – Сбербанк, предлагает специальные условия покупки жилья по программе «Семейная ипотека».

Теперь на квартиру в любом жилом комплексе группы компаний «КВС» можно оформить ипотеку на сумму от 300 тыс рублей до 12 млн рублей (на покупку объектов расположенных в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области), процентная ставка по кредиту от 6% годовых на весь срок кредитования. Обязательным условием программы «Семейная ипотека» является первоначальный взнос от 20%. Срок кредитования – от 1 года до 30 лет.

Программа действует при рождении второго или третьего ребенка в период с 01.07.2022 по 31.12.2022, выдача кредита возможна в срок до 01.03.2023 (включительно).

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

ГК «КВС» возводит жилые комплексы в развитых районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Компания недавно отметила свое 16-летие. За это время введено более миллиона метров жилья. Сейчас застройщик реализует 8 крупных проектов, два из которых комплексной освоение территории в микрорайонах «Ясно.Янино» и «Новое Сертолово».

Узнать подробнее о жилых комплексах ГК «КВС» можно у специалистов отдела продаж по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)