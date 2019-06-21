Инспекторам ДПС хотят дать больше полномочий, например ограничивать действие ВУ

Расширить полномочия инспекторов ДПС предлагает МВД – ведомство обнародовало идеи по реформированию Кодекса об административных правонарушениях РФ. В частности, гаишникам хотят разрешить без суда ограничивать действие водительских прав, пишет 21 июня «Коммерсантъ».

Государство не способно администрировать существующее количество правонарушений, поэтому необходимо радикально сократить их число, оставив только «наиболее опасные», считает глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов. По его словам, надо сокращать «судейскую компетенцию», расширив при этом полномочия инспекторов ДПС.

Например, судебные приставы могут во внесудебном порядке за задолженности ограничивать действия водительских прав (речь не идет об их лишении, решение о лишении может вынести только суд). «Почему мы не можем предоставить такие полномочия нашему инспектору ДПС? Он мог бы применить подобную меру обеспечения, доставляя водителя к месту медицинского освидетельствования», – отметил Газизов.

Самое радикальное предложение, обнародованное представителем МВД, – полный отказ от одного из наказаний, предусмотренных КоАП, – административного ареста. Дело в том, что в России просто не хватает мест для содержания арестованных. Правда, сам Газизов охарактеризовал эту идею как «провокационную».

Также стоит пересмотреть принцип наказания юрлиц за правонарушения в области безопасности движения, введя для них не фиксированные, а оборотные штрафы (по аналогии с применяемыми ФАС). Это должно существенно повысить размер штрафных платежей, считают в МВД.