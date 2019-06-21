Полыхающая «Газель» собирает «платную» пробку на ЗСД. Водители говорят о газовых баллонах

Движение на южном участке Западного скоростного диаметра в Петербурге затруднено из-за пожара. Сотрудники МЧС добирались до горящего автомобиля через плотную пробку.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около половины четвёртого дня 21 июня полыхающую «Газель» заметили перед съездом на Благодатную улицу. По словам очевидцев, превратившаяся в факел машина перевозила газовые баллоны, на магистрали слышны взрывы. Проехать мимо неё, судя по сервису «Яндекс.Карты», не удаётся быстрее двух километров в час. В городском МЧС сообщили, что на месте работают два пожарных расчёта.