Для клиентов ГК «КВС» действуют два специальных предложения от банка-партнера

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» совместно с банком-партнером предоставляет возможность улучшить свои жилищные условия по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой».

Программа «Семейная ипотека с государственной поддержкой» инициирована правительством РФ и действует для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Ставка от 5,2% действует на весь период кредитования. Первоначальный взнос – от 20%. Сумма по кредиту – от 500 тыс. рублей до 12 млн. рублей (для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Срок кредитования от 3 до 25 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru

Второе привлекательное предложение от Промсвязьбанка – это предоставление ипотеки без первоначального взноса. Ставка по кредиту в этом случае составит от 12,5%. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей. Срок кредитования от 3 до 25 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru

Предложение действует на все городские и областные объекты застройщика.

Получить подробную информацию об объектах, выбрать квартиру, а также задать вопросы по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой» или ипотека без первоначального взноса, можно специалистам отдела продаж ГК «КВС». Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

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