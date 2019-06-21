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21.06.2019 15:37
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МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова. Проверять действия полицейских будет прокуратура

Московскую прокуратуру подключили к уголовному делу, обвиняемым по которому проходил журналист Иван Голунов. Под сомнение поставлены действия должностных лиц УВД по Западному административному округу столицы. 

Как сообщается на сайте управления ведомства по Москве 21 июня, сотрудники управления собственной безопасности МВД нашли ряд нарушений в работе полицейских во время предварительного расследования дела о покушении на сбыт наркотиков.

«Принято решение о направлении указанного уголовного дела в прокуратуру Москвы для решения вопроса о его передаче для дальнейшего производства предварительного следствия в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации», – заявили в МВД. 

Делом, по которому проходил Иван Голунов, занималось Главное следственное управление столичного главка полиции. Статус журналиста-расследователя изменили с обвиняемого на свидетеля. 

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Справка:

Автор антикоррупционных расследований Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. О том, что журналист находится в управлении полиции по ЗАО и подозревается в покушении на сбыт наркотиков, близкие узнали только через 14 часов. В защиту Ивана выступили десятки влиятельных изданий и тысячи журналистов по всей стране. На суде, который отправил Голунова под домашний арест, спецкор заявил, что готовил расследование о похоронном бизнесе, в нем фигурируют высокопоставленные сотрудники ФСБ. Почти 20 тысяч человек заявили о готовности 12 июня выйти на марш солидарности в Москве, но накануне вечером глава МВД лично заявил о прекращении дела и обещал наказать виновных в фальсификации. Однако в двух столицах активисты все равно вышли на акции протеста. 

Сегодня же стало известно, что в российской полиции появится подразделение, задачей которого станет противодействие коррупции в подразделениях по борьбе с наркотиками. Такое решение в МВД приняли после прямой линии с президентом Владимиром Путиным, состоявшейся 21 июня. 

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