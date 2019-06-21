МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова. Проверять действия полицейских будет прокуратура

Московскую прокуратуру подключили к уголовному делу, обвиняемым по которому проходил журналист Иван Голунов. Под сомнение поставлены действия должностных лиц УВД по Западному административному округу столицы.

Как сообщается на сайте управления ведомства по Москве 21 июня, сотрудники управления собственной безопасности МВД нашли ряд нарушений в работе полицейских во время предварительного расследования дела о покушении на сбыт наркотиков.

«Принято решение о направлении указанного уголовного дела в прокуратуру Москвы для решения вопроса о его передаче для дальнейшего производства предварительного следствия в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации», – заявили в МВД.

Делом, по которому проходил Иван Голунов, занималось Главное следственное управление столичного главка полиции. Статус журналиста-расследователя изменили с обвиняемого на свидетеля.