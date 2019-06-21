«Дальше буду работать в Москве». Правозащитник Оюб Титиев после освобождения из тюрьмы не станет продолжать работу в Чечне

Глава грозненского отделения «Мемориала» Оюб Титиев не будет продолжать свою работу в Чечне. Об этом правозащитник рассказал «Фонтанке» 21 июня.

«Нам придётся пересмотреть вопросы безопасности. Придётся по-другому всё решать. Но моё отношение к работе будет точно таким же, как раньше. Хотя в регионе мы, конечно, уже работать не будем. Мы уедем из Чечни. Скорее всего, буду работать с коллегами в Москве в головном офисе», – сказал Оюб Титиев через несколько часов после освобождения из колонии-поселения в Аргуне.

Отвечая на вопрос о планах эмиграции из России, Титиев заметил, что он не вправе покидать страну до окончания срока условного лишения свободы.

«Я не могу выезжать за границу, пока не закончится условный срок. При всём желании. Надеюсь, что после окончания условного срока мне не будут поступать угрозы. Пока я сидел, ни мне, ни моим родственникам угрозы не поступали. Кроме угроз, которые были во время задержания», – уточнил правозащитник.

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Семья Титиева покинула Чечню через несколько дней после ареста правозащитника в январе 2018 года.

Главу грозненского «Мемориала» задержали после того, как в салоне его автомобиля сотрудники правоохранительных органов Чечни обнаружили сверток с наркотиком весом 206,9 грамма. Оюб Титиев и его адвокаты заявляли о провокации силовиков. В суде правозащитник свою вину не признал, но в марте 2019 года он был признан виновным в хранении наркотиков и приговорён к четырем годам лишения свободы.

10 июня Шалинский городской суд Чечни удовлетворил ходатайство Титиева об условно-досрочном освобождении.

Дело Оюба Титиева вызвало широкий общественный резонанс. В его поддержку прямо в Грозном в одиночный пикет вставала Ксения Собчак.

Интервью с правозащитником читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.