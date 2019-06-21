В МВД появится контроль за полицейскими из «наркотических» подразделений

В российской полиции появится подразделение, задачей которого станет противодействие коррупции в подразделениях по борьбе с наркотиками. Такое решение в МВД приняли после прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

Как сообщила 21 июня официальный представитель министерства Ирина Волк, глава ведомства Владимир Колокольцев поручил подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений.

«Их основной задачей станет выявление и пресечение нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков, – говорится в заявлении МВД. – Предстоит определить функционал создаваемых подразделений, их штатную численность как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях министерства и решить иные организационные вопросы».

Напомним, в ходе вчерашней прямой линии президент Владимир Путин заявил, что в курсе дела спецкора «Медузы» Ивана Голунова, задержанного, а потом посаженного под домашний арест якобы за подготовку к сбыту наркотиков. Сам журналист говорил, что запрещенные вещества ему подбросили. Через несколько дней Голунова освободили в связи с непричастностью к преступлению. По словам главы государства, «ради галок людей в тюрьму» сажать нельзя. «Чтобы не было случаев, как с тем журналистом, – сказал президент. – В результате генералы, кстати, были уволены. Самое главное – наладить контроль за работой органов МВД».