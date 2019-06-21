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Общество
21.06.2019 15:25
Печать

Хочу, но не могу. Президент Зеленский ответил на народную петицию с требованием немедленной отставки главы МВД

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении главы МВД Арсена Авакова, которая набрала необходимое количество голосов. Ответ главы государства обнародован на его сайте 21 июня.

В своем ответе Зеленский напомнил, что увольнение министра внутренних дел Украины согласно Конституции Украины осуществляется по представлению премьер-министра.

"Анализ действующего законодательства свидетельствует, что отстранение от должности и/или увольнение с должностей должностных лиц президентом Украины возможно в отношении тех лиц, которые назначаются президентом Украины", – добавил президент.

Впрочем, свое личное отношение к этому Зеленский смог обозначить и в официальном ответе. "Спасибо всем, кто поддержал электронную петицию, за высказанную гражданскую позицию", – заметил президент в последнем абзаце своего ответа и добавил: – Надеюсь на одинаковое со мной понимание долга каждого неуклонно соблюдать Конституцию Украины и законы Украины".

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Электронная петиция на сайте администрации президента с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова набрала более 28 тысяч подписей при необходимых 25 тысячах.

Напомним,  в первые дни президентства Зеленский призвал ряд одиозных министров, руководителей силовых структур и спецслужб Украины, в том числе Авакова, уйти в отставку. Что, впрочем, почти всем им не мешает трудиться до сих пор.

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