Квартиры от ГК «КВС» по программе «Семейная ипотека» по ставке от 5,69%

ГК «КВС»

Райффайзенбанк – партнер группы компаний «КВС» – предлагает ставку от 5,69% по программе «Семейная ипотека». Ставка устанавливается на весь срок кредитования и действует на все городские и областные проекты от ГК «КВС».

Программа действует для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Первоначальный взнос – от 20%. Сумма по кредиту – от 800 тыс рублей до 12 млн. рублей (для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Срок кредитования от 3 до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

Квартиры с чистовой отделкой – это стандарт комфорта от группы компаний «КВС». Новоселам не придется заниматься изматывающим ремонтом, вдыхать строительную пыль и томиться от звуков перфораторов соседей.

Получить информацию о строящихся объектах, выбрать квартиру, а также задать вопросы по программе «Семейная ипотека», можно специалистам отдела продаж ГК «КВС». Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"