Кокорина увезли на осмотр к травматологу

Нападающему футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину сделали МРТ колена и отправили к травматологу. Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву, по результатам осмотра будет оказана соответствующая помощь.

«Александра Кокорина должны вывезти в Департамент здравоохранения, в одно из медицинских учреждений, для того, чтобы его обследовал травматолог. Ему уже сделали МРТ колена, теперь его должен осмотреть врач на основании полученных снимков. Я сегодня к нему не могу поехать, потому что он сегодня на выезде», – заявила Потяева. Ранее стало известно о том, что Кокорины и футболист Павел Мамаев будут отбывать наказание в одном из соседних с Москвой регионов.

8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.