Ветеранам Великой Отечественной войны на один день разрешат не платить за проезд в городском транспорте

22 июня инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом. Об этом 21 июня сообщает комитет по транспорту Петербурга.

«Право бесплатного проезда распространяется на «социальные» маршруты наземного пассажирского транспорта, а также на метро. Право бесплатного проезда будет предоставлено вне зависимости от гражданства и места жительства ветерана», – отмечают в ведомстве.

Напомним, что 22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году нацистская Германия напала на Союз Советских Социалистических Республик.