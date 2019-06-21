Финский Лахти станет Зелёной столицей Европы в 2021 году. Он отказался от угля и перерабатывает 96% мусора

Лахти первым из финских городов получил звание Зеленой столицы Европы (European Green Capital Award), за которое боролся в течение нескольких лет. Образцом экологичного города он будет в 2021 году.

Конкурентами Лахти были французские Страсбург и Лилль, однако финский город набрал наивысшие баллы по четырём из 12 показателей, по которым определяли победителя: качество воздуха, обращение с отходами, зеленый рост и экологические инновации, управление экологической деятельностью.

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«Козырем Лахти в конкурентной борьбе стала способность разрабатывать соответствующие экологические решения для других городов, вне зависимости от их географического положения. В основе таких решений – инновации в области циркулярной экономики, положительный опыт охраны водных ресурсов и уникальная модель комплексного планирования застройки», – сообщили 21 июня в представительстве Лахти в Санкт-Петербурге.

В качестве награды город получил 350 тыс. евро на продвижение экологического образа жизни.

Титул «Зеленая столица Европы» (вручается с 2010 года) – знак признания Европейской комиссией города, который является пионером в природоохранной деятельности, служит примером для других городов и разрабатывает инновационные решения экологических проблем. Получение титула означает, что в 2021 году в Лахти пройдет ряд международных и местных экологических мероприятий. Подготовку к знаменательному году он начнет после летних каникул.

Лахти стал первым крупным городом Финляндии, который полностью отказался от использования каменного угля. В данный момент 96% всех городских бытовых отходов Лахти перерабатывают в энергию или сырьё. Электричество и тепло получают также от остаточных продуктов производства предприятий лесной промышленности. Мусор местные жители выбрасывают в семь разных баков. В своей стратегии Лахти стремится к нулевым выбросам углерода. Даже Симфонический оркестр сводит свой углеродный след к нулю, за что даже получил в прошлом году награду. В этом году об аналогичном стремлении заявил и местный хоккейный клуб.

Город принимает участие в совместных проектах с Петербургом — финны обещают помочь спасти Петербург от затопления и заняться экологическим воспитанием наших школьников.