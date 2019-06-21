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Бизнес-трибуна
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21.06.2019 14:49
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ПСК: на рынке недвижимости нет негативных факторов для покупателей

Близится 1 июля – «час Х», когда вступают в силу поправки к 214-ФЗ. Застройщики получают первые одобрения на проектное финансирование, а банки открывают эскроу-счета. Исчерпывающего понимания, как именно будет реализована новая система, пока нет. Однако, по мнению ГК «ПСК», волноваться покупателям не о чем.

ПСК: на рынке недвижимости нет негативных факторов для покупателей

pixabay.com

Перестановки в законе

Последние месяцы рынок наблюдал, как 214-ФЗ подвергался самым серьёзным доработкам за всю его историю. В конце мая – менее чем за полтора месяца до даты вступления в силу новой версии закона – в Госдуму был внесён пакет поправок почти на 100 страниц. 

– Рынок успел поволноваться и успокоиться: сугубо маркетинговый ажиотаж «покупать, пока не подорожало» прошёл, рост цен на недвижимость остаётся в пределах обычной инфляции, – рассказывает директор по продажам ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. – Поскольку рынок в предыдущей законодательной базе не смог самостоятельно себя отрегулировать и получил проблему долгостроев, стала очевидной необходимость усиленного регулирования. Происходящее вокруг 214-ФЗ и градус его освещения объективно не создавали ощущения последовательной реформы как у девелоперов, так и покупателей. Поэтому мы увидели лёгкую панику, которая, впрочем, не имела под собой никаких реальных оснований. 

Эксперты ГК «ПСК» считают, что с точки зрения покупки недвижимости, сейчас не существует причин для крайностей: откладывать сделку «до лучших времён» или стараться купить хоть что-то, как можно быстрее. Поэтому всем, кто готовится выбрать квартиру для покупки в течение ближайших месяцев, стоит основывать свой выбор исключительно на характеристиках будущего жилья и не обращать внимания на изменения законодательства.

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Рынок меняется, и это нормально

Вопреки прогнозам ряда экспертов, резкого подорожания цен в новостройках не случилось. Напротив – обозначилась умеренная динамика, сопоставимая с такими же периодами прошлых лет. С начала года квартиры прибавляли в стоимости в среднем на 1,3% за месяц. 

– Причин для опасений как не было, так и нет, – говорит Сергей Мохнарь. – Рынок меняется, и это нормально. Ориентироваться в такой ситуации нужно на факты, а они таковы: покупать квартиру после 1 июля нужно точно так же, как и ранее. Локация, качество проекта и характеристики района как были ключевыми параметрами, так ими и остаются. Кроме того, значительная часть недвижимости всё ещё предлагается по схеме ДДУ. Например, все текущие проекты ПСК, стартовавшие в период действия предыдущий редакции закона: ЖК «Славянка», ЖК бизнес-класса Nobelius, апартаменты в комплексах Like и Start.

Сегмент новостроек сейчас более уравновешен, чем весной, а рынок создаёт все условия для вдумчивого и уравновешенного выбора, считают в ПСК. Кроме того, у покупателей появился дополнительный стимул в виде снижения ключевой ставки ЦБ и, как следствие, ставок по ипотеке. Крупнейшие банки уже скорректировали свои программы, и к ним скоро присоединятся остальные финансовые учреждения.

Дополнительная информация о проектах ГК «ПСК» представлена на сайте psk-info.ru.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» – застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

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ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

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