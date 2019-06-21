Российский гонщик Сергей Сироткин назначен резервным пилотом 12-кратного чемпиона «Формулы-1»

Российский пилот программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин заключил контракт с «Маклареном». Как сообщает пресс-служба британской команды, 23-летний россиянин будет заявлен на сезон 2019 года в качестве резервного пилота.

– «Макларен» – это легендарная команда, и я очень рад возможности поработать с этим коллективом, присоединиться к их истории, посмотреть изнутри, как работают команда и пилоты, – заявил Сироткин.

Напомним, Сироткин дебютировал в «Формуле-1» в прошедшем сезоне за «Уильямс». Наилучший результат – 10-е место на Гран-при Италии.

«Макларен» – 12-кратный чемпион «Формулы-1» (1974, 1976, 1984–1986, 1988–1991, 1998–1999, 2008).