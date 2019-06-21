Глава парламента Грузии ушел в отставку на фоне волнений в стране

Спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе ушел в отставку, сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе.

«Принятое решение является ответственностью перед народом», – заявил он.

Накануне в Тбилиси прошли массовые волнения, радикалами был захвачен парламент страны, в результате столкновений демонстрантов и полицейских есть большое количество раненых, счет им перевалил за 150 человек. Поводом для бурного выражения недовольства стали события 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ней участвовали делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым.

Он открыл сессию, сидя в кресле главы парламента. При этом, как подчеркнул депутат, на место спикера его посадила грузинская сторона – «согласно протоколу подобных мероприятий». Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», которые покинули заседание. Затем здание парламента захватили радикалы.

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Участники акции призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария. Затем на площади перед парламентом начался антиправительственный митинг, который разогнали полицейские.

Сегодня вечером радикалы собираются вновь выйти на улицы Тбилиси.