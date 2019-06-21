ФСБ задержала радикальных исламистов за планы устроить на Кавказе своё государство

В Карачаево-Черкесии и Москве задержаны 12 активных членов запрещённой в РФ религиозной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Об этом 21 июня сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

По информации ведомства, предполагаемые экстремисты распространяли идеи радикального ислама, пытались сместить с постов должностных лиц органов муниципальной власти и вынашивали планы по созданию на территории Северо-Кавказского региона государства с шариатской формой правления.

Все задержанные живут в Карачаево-Черкесии, но одного из них задержали в Москве. ФСБ утверждает, что при обыске у них нашли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу, а также флэш-карты и диски с видео террористического характера.

Движение «Ат-Такфир Валь-Хиджра» («Обвинение в неверии и уход») создано в 1971 году в Египте и считается одним из самых радикальных. Его активисты проповедуют полный разрыв с современным мусульманским обществом, считая его «неверным». Членам группировки запрещено фотографироваться, поддерживать отношения с лицами, признанными «неверными», оформлять какие-либо документы в официальных структурах. Верховный суд РФ в 2010 году признал религиозное объединение экстремистским и запретил на территории России.