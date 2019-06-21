"Ты брат для меня". Лукашенко наградил Кадырова белорусской Дружбой народов

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил 21 июня главе Чеченской республики Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, передает БЕЛТА. Рамзан Кадыров прибыл в Минск, где будет присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.

Накануне мероприятия он встретился с главой белорусского государства. "К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю – он настоящий мужик: пообещал – сделал. Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты действительно не просто друг – ты брат для меня, для нашего народа, – подчеркнул Александр Лукашенко. – То, что я хочу тебе сегодня вручить орден Дружбы (народов. – Прим. ред.), – это, поверь, имеет особое звучание. Это не просто дань какой-то политической моде. Ты действительно заслужил как человек, который принес нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье. А для меня это огромный подарок".

Говоря о врученной награде, Рамзан Кадыров заявил, что постарается оправдать высказанное ему доверие. "Жизнь человека – ценнее всего. Если мы смогли поучаствовать в освобождении человека, вернули его на свободу, и это оценил Президент и народ – это дорогого стоит", – заявил глава Чеченской республики.

Указ о награждении Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов Александр Лукашенко подписал еще в августе 2018 года. Глава Чечни удостоен этой награды за личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью. Рамзан Кадыров ранее лично договаривался об освобождении граждан Беларуси из ливийского плена.