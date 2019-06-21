Мама кусала за то, что много кушают. В петербургскую больницу доставили истерзанных маленьких братьев

Два мальчика дошкольного возраста со следами побоев госпитализированы в Петербурге. О детях, предположительно пострадавших от рук собственной матери, рассказал фонд «Детство без насилия» в социальной сети 21 июня.

По информации «Фонтанки», дети поступили в пятую детскую больницу из Приморского района. Одному мальчику два года, брат на год старше. Их маме 28 лет.

Активисты фонда пишут, что на теле малышей зафиксировали гематомы, у одного из них вырваны волосы. Волонтёры со ссылкой на самих детей сообщает, что мать якобы кусала собственных детей за плечи, руки и ноги. Это было наказание за хороший аппетит — мол, слишком много братья едят.

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В пресс-службе больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова «Фонтанке» подтвердили информацию о нахождении в стационаре юных пациентов и отметили, что жизни братьев ничего не угрожает. К медикам мальчиков привели сотрудники органов опеки.

Следственный комитет Петербурга по факту размещении информации в СМИ начал проверку. К ситуации подключилась и уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.

«Это просто шокирующая информация! Милые малыши, сколько же они натерпелись! Сейчас главное, конечно, здоровье детей! Мы уже на связи с прокуратурой Питера. В ближайшее время будет понимание обстоятельств случившегося», — прокомментировала она.

"В полицию Приморского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о детском плаче в квартире дома на Яхтенной улице. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили там малолетних братьев 2-х и 3-х лет. Взрослые по указанному адресу отсутствовали.Полицейские установили и доставили родителей детей, 30-летнего отца и 28-летнюю мать в отдел полиции. В отношении отца составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В результате проведенной проверки полиция Приморского района возбудила уголовное дело по статье 156 УК РФ в отношении матери детей о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Дети переданы в детскую городскую больницу. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые процессуальные действия", – прокомментировала эти события официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.