Чиновники раскопали зловонную трубу на Суздальском озере и дошли до стока из теннисного клуба

Комитет по природопользованию задавил аргументами теннисный клуб «Озерки», который категорически отрицал причастность к канализационному стоку в Среднее Суздальское озеро. Кроме зловонной трубы нашлась россыпь санитарных нарушений.

О результатах изысканий комитет по природопользованию Смольного сообщает 21 июня. Труба, через которую на берег озера, а затем и в воду, сливали нечистоты, беспокоила местных жителей еще с зимы. Визиты чиновников на берег результатов не приносили, пока туда не вышли рабочие с лопатами. Трубу раскопали, в процессе из нее активно потекла мутная, пахучая вода. «Когда с территории теннисного клуба заметили действия представителей надзорных органов, течь прекратилась», – рассказывают в комитете.

Визиту представителей Смольного и природоохранной прокуратуры в клубе противиться не смогли. В накопительном резервуаре канализации на территории «Озерков» проверяющие нашли трубу, заткнутую пластиковой бутылкой.

Представителям клуба пришлось признать очевидное и пустить надзор в другие помещения. Нашлась грязь на кухне и в подсобных помещениях и ряд других нарушений. Вопросы возникли и к газовой котельной, бесконтрольно загрязняющей воздух.

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Теперь необходимо сделать отбор проб земли вокруг трубы и оценить ущерб.

Владеет клубом теннисист Максим Дубровин. За 2017 год, по данным Спарк, доход компании составил чуть больше миллиона рублей.