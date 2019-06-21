Суд в Киеве наложил арест на улицу Институтскую. Чтобы понять, кто же устроил стрельбу на Майдане

Апелляционный суд наложил арест на территорию Институтской улицы в Киеве, где не завершены следственные эксперименты по делу Майдана. Об этом сообщается в группе «Сохранить Институтскую» в Facebook.

Ранее Генеральная прокуратура Украины обжаловала решение Печерского суда Киева, который отказался накладывать арест на участки улицы, где еще продолжаются следственные эксперименты и которыми уже пользуется Музей Революции Достоинства, который, в частности, начал проводить там строительные работы.

«По мнению прокуратуры, отмена ареста до завершения следственных действий была незаконной. Дополнительными аргументами было проведение работ без согласования и ходатайство потерпевших о проведении дополнительных следственных действий», — сказал начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает «Громадське».

По мнению прокуратуры, в ходе судебных заседаний, в частности относительно расстрелов Небесной сотни, появляются новые обстоятельства, которые нужно проверять путем дополнительных или повторных следственных экспериментов.

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Во время судебного заседания 20 июня прокурор приобщил к материалам дела заявление народного депутата Игоря Луценко об уголовном правонарушении, в котором отмечается, что Музей повредил памятник архитектуры, снимая брусчатку на аллее Героев Небесной сотни.

Представители Национального музея Революции Достоинства не появились на заседании, однако на одном из прошлых заседаний они подали заявление, которым позволили рассматривать дело без них.

В конце концов судьи наложили арест на указанные прокуратурой участки. Решение обжалованию не подлежит.

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, комментируя решение после заседания, отметила, что, вопреки всем устным договоренностям, на территории Институтской начались строительные работы, которые исказили место преступления, совершенного в отношении конкретных лиц.

Арест на участок должны снять после завершения следственных действий.

20 февраля 2014 года на части улицы Институтской – от улицы Ольгинской до площади Независимости – произошел массовый расстрел активистов Евромайдана. Впоследствии погибших стали называть Небесной сотней, а улица стала местом почитания их памяти. Официальная статистика Евромайдана-SOS насчитывает 121 погибшего в результате этих событий. Кто устроил бойню, до сих пор неизвестно.