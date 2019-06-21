В Новой Деревне пешеход упал перед электричкой. Поезд затормозить не успел

Электричка смертельно травмировала пешехода в Приморском районе Петербурга. Мужчина пытался перейти пути в неположенном месте, но чувство равновесия его подвело.

Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западу 21 июня, около полудня недалеко от станции Новая Деревня машинист электропоезда увидел упавшего у рельсов горожанина и подал звуковой сигнал. Состав экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. На место вызвали скорую, полученные 38-летним пешеходом травмы оказались смертельными. Пересечь пути мужчина попытался в неположенном месте.