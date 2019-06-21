Водителей на КАД лишат двух полос от Рябовского шоссе до Мурманского

Еще одним участком кольцевой автодороги Петербурга, где устранят колейность проезжей части этим летом, станет отрезок внутреннего кольца между Рябовским и Мурманским шоссе. Работы и ограничения там продлятся до начала июля.

Как сообщает 21 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 24 июня по 4 июля на участке с 41-го по 48-й километр внутреннего кольца КАД будут перекрыты для движения третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах ограничат скорость до 50 км/ч.

Работы будут вести круглосуточно. Колейность устранят на четвёртой полосе. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Техносфера Инжиниринг».

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Помимо этого на внутреннем кольце КАД закрыты:

На внешнем кольце движение ограничено на участках:

Кроме того, на вантовом мосту до осени ограничено движение грузовиков.