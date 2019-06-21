Водителей на КАД лишат двух полос от Рябовского шоссе до Мурманского
Еще одним участком кольцевой автодороги Петербурга, где устранят колейность проезжей части этим летом, станет отрезок внутреннего кольца между Рябовским и Мурманским шоссе. Работы и ограничения там продлятся до начала июля.
Как сообщает 21 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 24 июня по 4 июля на участке с 41-го по 48-й километр внутреннего кольца КАД будут перекрыты для движения третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах ограничат скорость до 50 км/ч.
Работы будут вести круглосуточно. Колейность устранят на четвёртой полосе. Генеральным подрядчиком выступает ООО «Техносфера Инжиниринг».
Помимо этого на внутреннем кольце КАД закрыты:
- с 14 по 22 июня – полоса безопасности и 1-я полоса между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе;
- с 16 по 22 июня – переходно-скоростная полоса на выезде с площадки отдыха для водителей между Мурманским шоссе и Октябрьской набережной;
- с 16 по 24 июня – 1-я и 2-я полосы между Колтушским шоссе и Октябрьской набережной;
- с 18 по 25 июня – полоса безопасности, 1-я и 2-я полосы между Софийской улицей и Московским шоссе;
- с 24 по 30 июня – 3-я и 4-я полосы между Мурманским шоссе и вантовым мостом;
- с 1 апреля по 1 июля – участок между Парашютной улицей и проспектом Культуры.
На внешнем кольце движение ограничено на участках:
- с 11 по 22 июня – полоса безопасности и 1-я полоса между Таллинским и Московским шоссе;
- с 15 по 25 июня – полоса безопасности, 1-я и 2-я полосы между Софийской и вантовым мостом;
- с 17 по 29 июня – полоса безопасности, 1-я и 2-я полосы между вантовым мостом и Колтушским шоссе.
Кроме того, на вантовом мосту до осени ограничено движение грузовиков.