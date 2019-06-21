Пчеловодство в городской среде. Чтобы поймать рой на Литовской, понадобился автомобиль

Любопытную сценку сфотографировал очевидец 21 июня в Петербурге, на Литовской улице, 17. Человек в антимоскитной шляпе стоит на капоте автомобиля и производит манипуляции с насекомыми.

«Мужчина распустил пчёл из улья на столб», – написал в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидец. Он не прав: на самом деле мужчина, наоборот, собирает рой.

Пчелы расселяются путём роения. Когда семья разрастается и в ней оказывается очень много пчёл без работы, она разделяется: матка вылетает из улья, а за ней, роем, часть рабочих пчёл – они находят себе новый дом. В этот момент пчеловоды ловят их, чтобы затем поселить на пасеке. Любопытно, что перед вылетом роя молодые матки обычно поют, поэтому рой с молодой поющей маткой называется певчим. Роение длится несколько недель в мае-июне и может продолжиться осенью.

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Этим летом в Петербурге прославился пчелиный рой с Арцеуловской улицы. Насекомые облюбовали фонарь на детской площадке 5 июня. В тот же день роение было прервано: пчёл упаковали в коробку и собирались поселить на пасеку. Но оказалось, что площадка им полюбилась – через пару дней они туда вернулись. На место снова пригласили пчеловода, и на этот раз переезд удался: рой больше не беспокоил местных жителей.

Детская горка не самый странный выбор пчёл. В 2015 году они облепили самолёт, вылетавший в Петербург из Москвы. Рейс пришлось задержать, в аэропорт вызывали пожарных с водомётами. В 2016 году пчёлы атаковали автомобиль и здание Политеха.

В Нью-Йорке из-за нашествия тысяч пчёл и вовсе пришлось перекрыть Таймс-сквер, а в ЮАР насекомые остановили матч по крикету. В Турции контрабандисты натравили пчёл на полицию, проводившую рейд: так они пытались противостоять досмотру их грузовика.