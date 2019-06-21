Путин вырос в ленинградском дворе. А вы бы смогли?

Владимир Путин во время «Прямой линии» объяснил, что он такой вежливый потому, что вырос в ленинградском дворе. Пройдите тест на знание дворового этикета.

кадр из фильма «Тимур и его команда», реж. А. Разумный, 1940 г.

«В Питере внешняя среда призывает к определенной гармонии», – сказал президент, когда его спросили, почему он такой вежливый, когда «нас поливают».

Дворовое детство Путина пришлось на начало 60-х. Голодные времена только-только закончились, а сытые еще не настали. Фронтовики были молоды. Детей воспитывал двор. Социальных лифтов ходило всего три: отличная учеба, спорт и улица. Незнание законов улицы оборачивалось серьезными огорчениями в личной жизни даже для тех, кто выбрал другой лифт. Неправильно отреагировал на окрик — получил в дыню за нарушение гармонии. А вы бы смогли правильно себя поставить в ленинградском дворе и получить приглашение «на салюты»?