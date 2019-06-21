Руководитель филиала «Почты России» заставил подчинённую воспитывать своих детей. «Домашнее рабство» потянуло на статью

Директор саратовского филиала «Почты России» получил уголовное дело за эксплуатацию сотрудницы. Чтобы сохранить работу, ей пришлось развивать навыки няни и домработницы.

Как сообщает Следственный комитет по Саратовской области 21 июня, дело против экс-главы местной почты возбуждено по статье об использовании служебных полномочий вопреки интересам службы (часть 1 статьи 285 УК). Так следствие квалифицировало не прописанные в трудовом договоре обязанности помощницы руководителя. Опасаясь увольнения, она вынуждена была взять на себя домашние заботы и воспитание детей начальника.

«В результате данных противоправных действий испытывала тяжелые эмоциональные потрясения и нравственные страдания», – добавили в СУ СК по Саратовской области. Длительность «домашнего рабства» не уточняется.

Местное издание «Взгляд-инфо» пишет, что предполагаемого эксплуататора зовут Булат Ахметзянов. Он заявил, что с помощницей у него «всё было по-другому» и трудовая инспекция злоупотребления не нашла. Об уголовном деле директору ничего не известно. Между тем в пресс-службе УФПС рассказали, что руководитель филиала находится в отпуске, после которого будет уволен.