В Филадельфии на крупном нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. Пламя в несколько десятков метров высотой попало на видео

Взрыв произошёл на крупном нефтеперерабатывающем заводе на юге Филадельфии в США.

Как сообщает Fox News 21 июня, информация о пожаре появилась в социальных сетях около четырёх утра по местному времени. На опубликованных кадрах виден столб огня, очевидцы рассказали о прогремевших взрывах.

Возгорание произошло на 150-летнем нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions. По данным местных властей, никто не пострадал. Это второй пожар на предприятии за месяц. Предыдущий раз спасателей вызывали 10 июня, причина происшествия до сих пор не установлена.

Нефтеперерабатывающий комплекс является крупнейшим на восточном побережье США, завод ежедневно перерабатывает 335 тысяч баррелей нефти.

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