Реставрация по Шнурову. Лидер «Ленинграда» переделал в гараж арку исторического дома

Коренной ленинградец творчески подошел к проблемам парковочного пространства в центре города. После небольшой модернизации здания 18-го века Шнуров приобрел индивидуальное гаражное место.

Лидер «Ленинграда» не понят соседями. Они раздражены самозахватом общедомового имущества – сквозную арку оприходовали для BMW Шнурова. В условном Купчино на самозахват отреагировали бы самосудом, но музыкант предусмотрительно поселился среди безобидной интеллигенции.

В бывшую прачечную Императорского двора напротив Летнего сада Шнуров въехал после развода. С Матильдой он разошелся год назад. По соглашению о разделе имущества музыканту отошла 143-метровая квартира на углу набережной Фонтанки и улицы Чайковского. По документам она состоит из комнат 48 и 38 метров и мечты домохозяйки – пятидесятиметровой кухни с высоченными, более четырех метров, потолками. В прошлом году здания придворной прачечной признали объектами культурного наследия регионального значения. Внутренний двор украшен мозаиками Малой академии искусств и называется «Мозаичным двориком».

Прачечная 18-го века постройки выходит на Фонтанку фасадом с двумя арками. Одна вечно заперта, а вторая – проходная, для доступа во двор. Ее запирали деревянные ворота с небольшой врезанной дверью, которой пользовались жильцы и сотрудники Малой академии. Судя по Google maps, в июле 2018 года, до переезда Шнурова, на воротах не было никаких приспособлений для автоматического отпирания и запирания. Это были обычные, под старину, створки.

До переезда музыканта запорных механизмов и камер на арке не было//скриншот страницы сервиса Google.Maps

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На днях соседи Шнурова заметили деятельную суету в арке, в которой расположен вход в его квартиру. Деревянные ворота оборудовали автоматикой, а с внутренней стороны установили глухие металлические ставни и видеонаблюдение. Арка оказалась в чьей-то полной власти.

Ее новый функционал стал понятен, когда прохожие запечатлели въезд черного седана BMW 750.

По данным «Фонтанки», автомобиль с января 2016-го находился в собственности Матильды Шнуровой, а в июне прошлого года, после подписанного соглашения о разделе имущества, отошел Сергею Шнурову и до сих пор ему принадлежит. Месяц назад машину привозили на ремонт от имени музыканта, рассказал «Фонтанке» механик.

Импровизированным гаражом в охранном доме уже заинтересовался КГИОП, поручивший коммунальщикам из «ЖКС-1 Центрального района» снести ставни. Их действительно демонтировали, но на следующий день вернули на место. Переговоры КГИОП с представителями Шнурова перешли на повышенные тона.

По данным «Фонтанки», сторона музыканта выдвинула гуманитарную версию: ставнями заглушили арку для спокойствия жильцов. Дескать, фанаты атакуют Шнурова и матерятся безбожно, поэтому двор нужно было спасать. Жильцы такое алиби не подтверждают. Во двор можно пройти через другие арки.

Как рассказал «Фонтанке» главный инженер «ЖКС № 1 Центрального района» Сергей Сазанов, последний раз арку осматривали вечером 20 июня, ставни отсутствовали.

Пресс-секретарь Шнурова Дмитрий Гугучкин сообщил «Фонтанке», что узнать мнение музыканта о гараже не получится.

– Сергей не дает комментарии, к сожалению, никогда и ни при каком случае. А гараж – это новость? Или эта информация получила резонанс в обществе?

- Вы не видите новость в том, что в арке охранного дома 18-го века обустроена парковка для физического лица?

– Ну он же там живет.

Сергею Шнурову 46 лет. По первому образованию он реставратор, учился в Реставрационном лицее. В 2018 году занял вторую строчку, после хоккеиста Александра Овечкина, в рейтинге Forbes главных российских знаменитостей с заработком 13,9 млн долларов.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»