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Финляндия
21.06.2019 13:35
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Названы страны ЕС с самыми дорогими продуктами. Финляндия – в их числе

Уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки в самой дорогой стране Евросоюза — Дании — вдвое выше, чем в самой дешёвой — Румынии. Об этом 21 июня говорится в отчёте Евростата.

Так, еда в Дании — на уровне 130%, где 100% – средний показатель по ЕС. Почти так же больно ударят по карману голодного туриста Люксембург и Австрия (125%), Ирландия и Финляндия (120%), Швеция (117%).

Наиболее приятные цены на еду — в Румынии (всего 66% от среднего уровня ЕС), Польше (69%), Болгарии (76%), Литве (82%), Чехии (84%) и Венгрии (85%).

Впрочем, самим румынам радоваться тому, что еда у них на треть дешевле, не приходится — средний заработок в стране составляет менее 400 евро. Это в пять раз меньше, чем в Европе в целом.

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Сравнительный уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки в 2018 году
Сравнительный уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки в 2018 году
Евростат

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Что касается отдельных продуктов, то самые доступные цены на хлеб и злаки — в Румынии (54%), на мясо, молоко, сыр и яйца — в Польше (63%, 71%). Любители тостов будут страдать от дороговизны хлеба в Дании (152%), поклонники стейков разорятся в Австрии (146%), а те, кто далёк от вегетарианства, — на Кипре (136%).

Рабам вредных привычек в Европе тоже придётся изрядно потратиться: в Финляндии, Ирландии и Швеции самый дорогой алкоголь, а Великобритания, Ирландия и Франция возьмут больше всех среди стран ЕС за сигареты.

В соседней Финляндии алкоголь почти вдвое дороже, чем в остальных европейских странах (на 82%), табак — на 17%, хлеб и злаки — на 27%, мясо — на 22%, молоко, сыр и яйца — на 16%. Единственная группа продуктов, которые в Суоми стоят дешевле (на 3%), чем в среднем по Европе, — это различные пищевые жиры: сливочное и растительное масло, маргарин. По данным Yle, в 2018 году цены на продукты в Финляндии в сравнении с предыдущим годом снизились на 2%.


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