В Иране показали обломки сбитого беспилотника армии США

Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана 21 июня показали обломки сбитого в иранском воздушном пространстве американского беспилотника. Об этом сообщило агентство Tasnim.

#Iran puts to show the sections of #US military drone that was shot down in #Iranian territorial waters pic.twitter.com/89qMJDDSsS — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 21 июня 2019 г.

На фотографиях видны обломки некоего аппарата и части фюзеляжа.

Реклама





More photos from remains of #US maritime environments spy drone, MQ-4C Triton that #Iran just shot down pic.twitter.com/jsrVmn50xy — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 21 июня 2019 г.

Ранее заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи связался по телефону с послом Швейцарии в Тегеране и выразил решительный протест Вашингтону в связи со вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны.

В КСИР накануне заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Президент Трамп, как пишут СМИ, в последний момент отменил приказ об ответном ударе по Ирану.