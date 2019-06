В Иране показали обломки сбитого беспилотника армии США

Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана 21 июня показали обломки сбитого в иранском воздушном пространстве американского беспилотника. Об этом сообщило агентство Tasnim.

#Iran puts to show the sections of #US military drone that was shot down in #Iranian territorial waters pic.twitter.com/89qMJDDSsS

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 21 июня 2019 г.