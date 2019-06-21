Пять тысяч наказанных за полгода. После статьи «Фонтанки» ГИБДД на камеру покарала автобусы на велодорожке

Госавтоинспекция Центрального района Санкт-Петербурга прошла по велосипедной дорожке на набережной реки Фонтанки с показательным рейдом. Улов – десяток постановлений об административных правонарушениях и один эвакуированный автомобиль, сообщает 21 июня Городской центр управления парковками.

ГИБДД на своей странице во «ВКонтакте» приводит немного другие данные (опубликованные «Дорожным инспектором»): составлено 11 протоколов, в том числе четыре на водителей автобусов. Четыре автомобиля эвакуированы на специализированную стоянку, три нарушения оформлены на месте. Отдельно «Дорожный инспектор» отметил одну нарушительницу – женщину на «КИА»: «провокатор знатный, удивительное упрямство».

По словам врио начальника отдела ГИБДД Рустама Турсунова, с начала этого года за использование велополосы в качестве места стоянки было наказано около 5 тысяч автомобилистов. 10% нарушителей досталось именно за дорожку на набережной Фонтанки. «В последнее время мы прибегаем к помощи людей с активной гражданской позицией: они фотографируют нарушения, отправляют информацию на сайт ГИБДД, и по результатам мы формируем постановления об административных правонарушениях», – рассказывает Турсунов.

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Врио начальника отдела ГИБДД также поделился наблюдениями: в последнее время распустились водители туристических автобусов, которые начали использовать велодорожки для парковки чаще, чем рядовые автомобилисты. Как раз накануне рейда «Фонтанка» обратила внимание на то же самое.

Велодорожки по обеим сторонам Фонтанки появились в 2017 году, но проблемы у них существуют до сих пор. Зимой коммунальщики использовали их для складирования снега, а автолюбители круглогодично ставят там свои машины. В летнее время к ним добавились туристические автобусы, которые развозят гостей города по ресторанам и пристаням. В большинстве случаев шоферы не реагируют на просьбу немедленно покинуть велополосу. Летом 2018 года дорожная инспекция уже проводила показательный рейд. Тогда журналисты подсчитали количество автомобилей, оставшихся не замеченными ГИБДД.