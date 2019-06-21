В Петербурге мужчина выпил и угнал школьный автобус. Суд дал ему год условно

Петербургский суд вынес приговор угонщику, который летом 2018 года похитил с территории школы автобус. Мужчина признал вину и получил условный срок.

Как сообщает 21 июня пресс-служба прокуратуры Петербурга, в августе 2018 года подсудимый, пребывая подшофе на территории ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества» на 6-й Советской улице, похитил автобус Otokar Navigo T стоимостью более 2,6 миллиона рублей.

Не имея прав владения и пользования транспортным средством, мужчина воспользовался тем, что за ним никто не наблюдал, привел автобус в движение и уехал. Доехал он до перекрестка Народной улицы и Дальневосточного проспекта, после чего у дома 33 по Народной его задержали сотрудники полиции.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, причинившее особо крупный ущерб). Свою вину подсудимый полностью признал.

С учетом позиции обвинения суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. В законную силу приговор пока не вступил.