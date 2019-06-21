Роспотребнадзор опасается американских биолабораторий вдоль границ РФ. Раньше о них говорили в Совбезе

Об угрозе американских медико-биологических лабораторий в мире, в том числе вдоль российских границ, заявил Роспотребнадзор. Ведомство насчитало более 200 таких лабораторий, финансируемых Пентагоном.

Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает 21 июня РБК со ссылкой на РИА Новости. Попова рассказала о существовании более двух сотен таких учреждений. Особую настороженность федеральной службы вызывает лаборатория Ричарда Лугара под Тбилиси. Там, заявляет Минобороны России, испытывали токсичный биоагент, убивший 73 человека. Военное ведомство США, в свою очередь, опровергло обвинения в тайных опытах над людьми в Грузии, называя их абсурдом.

По словам Поповой, Москва и коллеги из СНГ «вынуждены вырабатывать меры защиты от возможных угроз» со стороны недружественных биологов.

«Сегодня [лаборатории] работают как на исследование, наверное, так и на продукцию новых патогенов», — сказала глава Роспотребнадзора.

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Ранее о подобной угрозе заявляли и в МИД, и в Совете безопасности России. По словам главы Совбеза Николая Патрушева, лаборатории двойного назначения работают по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане.

«Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой. Наибольшую тревогу вызывают факты проведения в них экспериментов над людьми. В связи с этим все большую актуальность приобретает усиление глобального эпидемиологического надзора и научных исследований в сфере биологической безопасности», – говорил он в январе текущего года.