Странное поведение таксиста стало причиной ДТП у пункта оплаты на ЗСД

Сразу несколько машин остановил один таксист на севере платной магистрали – он врезался в тягач с прицепом, полным легковушек.

«На ЗСД в сторону «Скандинавии». «Яндекс» стоял между полос, потом поехал в бок автовоза», – пишет очевидец Александр 21 июня в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В комментариях предполагают, что водитель такси – любитель халявы и мог сделать такой «выпад» намеренно. «Очень часто наблюдаю подобное, и не только с такси, – отмечает в комментариях Антон. – Причём при приближении к ним резко выскакивают в полосу. Для чего это делается, хз».

Ещё одно ДТП с транспортными средствами в прицепе (в тот раз – водными) случилось утром на Литейном проспекте. Столкнулись «Шевроле» и «Мазда», перевозившая каяки.