Число пострадавших в беспорядках в Тбилиси выросло до 240. МИД России винит грузинскую оппозицию

В результате разгона митинга оппозиции в Тбилиси ранения получили 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Об этом 21 июня сообщает Первый канал грузинского телевидения со ссылкой на местный минздрав.

Как рассказал замминистра здравоохранения Заза Бочуа, в больницах остаются 102 пациента. Двоих из них оперируют, состояние ещё одного остаётся стабильно тяжёлым. Дела задержанных на акции рассматривают суды, но информации об их количестве пока нет, сообщает телеканал «Рустави-2».

В Министерстве иностранных дел РФ считают, что грузинские радикалы специально использовали визит российской делегации на сессию Межпарламентской ассамблеи православия как повод, чтобы устроить «безобразия на улицах».

Реклама





«Это лишний раз показывает эмоциональную заряженность радикальной части грузинских политиков, которые делают все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси», – заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Несмотря на случившееся, страны продолжат методично и спокойно налаживать отношения, пишет ТАСС.

Протесты в Грузии начались вечером 20 июня из-за выступления депутата российской Госдумы, президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергея Гаврилова в грузинском парламенте. Он приехал на заседание МАП и, открывая сессию, сел в кресло председателя парламента. Радикальные депутаты облили российского парламентария водой, мероприятие было сорвано.

По словам Гаврилова, ему тоже досталось — его ударили. В интервью «Коммерсанту» политик рассказал также о депутатах грузинского парламента, которые с трибун угрожали физической расправой: «Заявляли, что нас убивали и будут убивать».

Вечером в четверг несколько тысяч человек вышли на митинг к парламенту в Тбилиси, потребовали отставки спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности и попытались прорваться в здание. Демонстрация переросла в столкновение с полицией, оппозиция анонсировала продолжение акции на вечер пятницы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что радикалы выполняют «план Москвы».